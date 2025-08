Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfallflucht in der Mühlenstraße

Rinteln (ots)

(loy) Am Freitagabend kam es in der Mühlenstraße in Rinteln zwischen 21:30 Uhr und 22:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Audi mit Hamelner Kennzeichen beschädigt wurde.

Die Eigentümerin wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch einen Mitarbeiter eines örtlichen Gastronomiebetriebs darüber informiert, dass ein bislang unbekannter Zeuge einen Zusammenstoß im vorbeifahrenden Verkehr beobachtet und mitgeteilt habe. Anschließend wurde durch die Eigentümerin ein frischer Unfallschaden an ihrem PKW festgestellt. Die Schadenshöhe wurde zunächst auf ca. 2000EUR geschätzt.

Die Polizei Rinteln hat den Unfallschaden aufgenommen und ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den flüchtigen Unfallverursacher eingeleitet. Person, die Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder der Person des Fahrzeugführers geben können, werden gebeten, sich unter 05751/9646-0 bei der Polizei zu melden.

