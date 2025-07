Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250726 - 0753 Frankfurt - Nordend: Falsche Polizeibeamte - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Unbekannte Täter erbeuteten als sogenannte Falsche Polizeibeamte einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag bei einem 76-jährigen Mann, die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Geschädigte erhielt am gestrigen Freitagmorgen (26. Juli 2025) gegen 11:15 Uhr einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin. Sie erklärte, dass sich in der Nähe des Wohnhauses des Mannes eine Festnahme ereignet habe und ein Zettel mit seinem Namen sowie dem Hinweis "um 22 Uhr Licht aus" aufgefunden wurde. Daraufhin gab der Mann Auskünfte über sein Vermögen, knapp zwei Stunden später erschienen zwei Betrüger, die sich als Zivilbeamte ausgaben, nannten ein am Telefon vereinbartes Codewort und ließen sich Bargeld von ihm übergeben. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1.Tatverdächtiger: männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, ca. 20-25 Jahre alt, Schnauzer um den Mund, gepflegtes Erscheinungsbild; trug einen hellen Anzug ohne Krawatte

2.Tatverdächtiger: männlich, ca. 180cm groß, schlanke Statur, ca. 20-25 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild; trug einen auffällig hellen Anzug ohne Krawatte

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter und / oder Tathergang geben können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät: Seien Sie vorsichtig bei Anrufen von unbekannten Nummern, insbesondere wenn sie unerwartet kommen,

- Beenden Sie verdächtige Anrufe und kontaktieren Sie die Institution direkt über eine offizielle Nummer,

- Geben Sie keine sensiblen persönlichen Daten heraus,

- Verlassen Sie sich nicht allein auf die Anrufer-ID, diese kann

manipuliert werden, um eine falsche Identität vorzutäuschen, - Melden Sie verdächtige Anrufe der Polizei!

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell