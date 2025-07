Polizei Düsseldorf

POL-D: Luegallee - Verkehrsunfall - Pkw gegen Straßenbahn - Vier verletzte Fahrzeuginsassen - Erhebliche Verkehrsstörungen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 15. Juli 2025, 18:00 Uhr

Drei verletzte Fahrzeuginsassen aus einem Mietwagen sowie ein verletzter weiblicher Fahrgast der Straßenbahnlinie U 75 sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von gestern Abend 18:00 Uhr auf der Luegallee in Höhe Oberkasseler Straße. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es temporär zu erheblichen Verkehrsstörungen im Individualverkehr und bei der Stadtbahn. Den ersten Zeugenaussagen zufolge fuhr der Fahrer eines Mietwagenunternehmens, ein 31-Jähriger aus Langenfeld, mit zwei weiblichen Fahrgästen auf der Luegallee in Richtung Belsenplatz. In Höhe der Oberkasseler Straße wendete der 31-Jährige plötzlich über die Stadtbahngleise in die Gegenrichtung. Der Fahrer der Straßenbahn leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch den Aufprall auf den wendenden Toyota des 31-Jährigen nicht mehr verhindern. Der 31-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhaus gebracht. Die beiden im Font sitzenden Frauen wurden leicht verletzt. Ein weiblicher Fahrgast der U 75 wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bedingt durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme kam es zeitweilig zu erheblichen Verkehrsstörungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

