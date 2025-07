Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Nächtlicher Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei stellt mutmaßlichen Täter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 14. Juli 2025 23:50 Uhr

Einen mutmaßlichen Einbrecher konnten gestern Abend Beamte der PI Mitte festnehmen. Zuvor waren in einem Mehrfamilienhaus in Derendorf mehrere Kellerverschläge aufgebrochen worden.

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Glockenstraße meldete über den Notruf, dass sie verdächtige Geräusche im Keller ihres Hauses höre. Die Leistelle schickte sofort mehrere Streifenwagen zum Haus an der Glockenstraße. Im Keller des Mehrfamilienhauses waren tatsächlich einige Kellerverschläge aufgebrochen worden. Doch von einem Einbrecher fehlte zumindest im Kellergeschoss jegliche Spur.

Einer Streifenwagenbesatzung, die im Nahbereich patrouillierte, um so eine mögliche Flucht des Einbrechers zu verhindern, fiel ein stark verschwitzter Mann auf. Auf Nachfrage, weshalb er so stark schwitzen würde, verstrickte sich der 38-jährige Düsseldorfer immer stärker in zum Teil absurde Widersprüche. Unter anderem wollte er den Einsatzkräften glauben machen, dass er grade eine Runde joggen war. Warum er dies in Badeschlappen tue, konnte er nicht schlüssig beantworten. In unmittelbarer Nähe fanden die Beamten zudem mutmaßliches Diebesgut, und ein E-Bike mit Versicherungskennzeichen. Bei der Halterabfrage stellte sich heraus, dass das E-Bike zu einem der aufgebrochenen Kellerverschläge des Mehrfamilienhauses gehörte. Der 38-jährige Tatverdächtige ist bereits mehrfach wegen anderer Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde festgenommen.

