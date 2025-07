Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf - A 42 bei Oberhausen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 14. Juli 2025, 13:31 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 42 bei Oberhausen wurde ein Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 71 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen mit seinem Motorrad auf dem rechten Fahrstreifen der A 42 in Richtung Dortmund. Kurz vor der Anschlussstelle Bottrop-Süd geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dort seitlich mit einem Audi, den eine 27-Jährige aus Gladbeck steuerte. Infolge des Aufpralls geriet der Motorradfahrer in Schleudern und stürzte. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

