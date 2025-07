POL-D: Flingern - Verkehrskontrolle durch ET Prios - E-Scooter-Fahrer entpuppt sich als mutmaßlicher Drogendealer - Wohnungsdurchsuchung und Festnahme

Polizei Düsseldorf

Eine simple Verkehrskontrolle im Umfeld des Hauptbahnhofes Düsseldorf führte am Donnerstagabend ein Einsatzteam des ET Prios zu einer Wohnungsdurchsuchung und anschließender Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers.

Der 29-jährige Litauer war dem Einsatzteam auf der Behrenstraße in Richtung Gerresheimer Straße auf einem E-Scooter aufgefallen und wurde für eine Verkehrskontrolle angehalten. Als er um seinen Ausweis gebeten wurde, gab der Mann an, keinen Ausweis dabei zu haben. Zum Zwecke der Identitätsfeststellung wurde der 29-Jährige daraufhin durchsucht. Der Mann versuchte sich zunächst vergeblich gegen die Durchsuchung zu sperren. Letztlich konnten bei der Durchsuchung seiner Person mehrere Kunststofftütchen mit Cannabis und Kokain aufgefunden werden. Daneben wurden mehrere Hundert Euro in typischer Stückelung aufgefunden werden, die auf Betäubungsmittelhandel schließen lassen. Aufgrund der vorliegenden Indizien konnte über die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 29-Jährigen erwirkt werden. Hier fanden die Beamten in Anwesenheit des Tatverdächtigen größere Mengen an Cannabis und Kokain. Darüber hinaus wurden über 20.000 Euro an Bargeld in der Wohnung des arbeitssuchenden Mannes aufgefunden, die ebenfalls aus dem Handel mit Betäubungsmitteln stammen könnten. Das Bargeld wurde sichergestellt und der 29-Jährige festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

