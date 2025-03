Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Kollision mit Leichtkraftradfahrer

Herxheim (ots)

Am 20.03.2025 wollte gegen 11:25 Uhr ein 60-jähriger Smart-Fahrer in der Hauptstraße in Herxheim vom Fahrbahnrand ausparken. Hierbei übersah er einen 17-jährigen Leichtkraftradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Am Leichtkraftrad entstand Totalschaden, die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 6500 Euro. Der 60-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

