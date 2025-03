POL-PDLD: Streit unter Lebensgefährten endet mit Wohnungsverweis

Landau (ots) - ...will ein 32-jähriger Opel-Fahrer getrunken haben, bevor er mit seinem PKW Opel losfuhr. In der Drachenfelsstraße in Landau wurde er am 19.03.2025 gegen 03:30 Uhr kontrolliert. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Daher wird sich der 32-Jährige auf ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein einmonatiges Fahrverbot ...

mehr