POL-PDLD: Geschwindigkeit- und Vorfahrtsverstöße L549

Jockgrim (ots) - Heute am 18.03.25 kam es gegen 12.10h zu einem Feuer an einem Wohnhaus in Jockgrim In den Grüben. Dort geriet die Dämmung an einer Hausfassade in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache dürfte auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen sein. Die Ermittlungen hierzu hat die ...

