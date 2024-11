Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Straßenverkehrsgefährdung durch Fahrmanöver - Zeugen gesucht!

Jugenheim in Rheinhessen (ots)

Am Donnerstag, den 21. November 2024, gegen 07:45 Uhr, kam es an der Bushaltestelle "Helferichhaus" in Jugenheim in Rheinhessen zu einem gefährlichen Verkehrsmanöver.

Ein Linienbus hatte an der genannten Haltestelle mit eingeschaltetem Warnblinklicht angehalten, während mehrere Fahrzeuge hinter ihm warteten. In diesem Moment konnte ein Zeuge beobachten, wie ein PKW - augenscheinlich mit hoher Geschwindigkeit - die Bahnhofstraße aus Richtung Partenheim befuhr und auf Höhe der Bushaltestelle auf die Gegenfahrspur wechselte, um links an der dort befindlichen Verkehrsinsel vorbeizufahren.

Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Fahrer des Fahrzeugs unmittelbar nach der Verkehrsinsel wieder einscheren, was dazu führte, dass einer der hinter dem anfahrenden Linienbus fahrenden PKW eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Wer den Vorfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

