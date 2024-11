Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletzten Kind in Zornheim

Zornheim (ots)

Am Mittwoch gegen 14 Uhr kam es in der Hahnheimer Straße in Zornheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einer PKW-Fahrerin.

Nach ersten Ermittlungen querte ein 10-jähriger Junge hinter einem Linienbus die Hahnheimer Straße und wurde hierbei von dem PKW einer 37-jährigen Zornheimerin touchiert.

Das Kind wurde hierbei leicht verletzt und sicherheitshalber durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallursache, sowie die Schuldfrage sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

