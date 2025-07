Polizei Düsseldorf

POL-D: Vorsicht K.O.-Tropfen - Polizei warnt und gibt Präventionstipps -Drei Verdachtsfälle - Ermittlungen laufen

Düsseldorf (ots)

Aus aktuellem Anlass wendet sich die Düsseldorfer Polizei an die Öffentlichkeit und gibt Präventionstipps und Hinweise zum Thema K.O.-Tropfen. Am vergangenen Samstagabend erhielten die Beamtinnen und Beamten Kenntnis von drei Frauen, denen möglicherweise K.O.-Tropfen verabreicht worden waren. Die drei hatten sich an derselben Örtlichkeit auf der Düsseldorfer Rheinkirmes aufgehalten. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Es wurden Blutproben entnommen. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

Täter nutzen ausgelassene Feierstimmung, um unbemerkt (farb- und geruchlose) K.O.-Tropfen in offenstehende Getränke zu mischen. Schon zehn bis 20 Minuten nach der unbewussten Einnahme beginnen die Tropfen zu wirken (Übelkeit, Schwindel, Schläfrigkeit). Täter nutzen diese Situation und es kommt zu sexuellen Übergriffen oder Diebstählen. Das Opfer kann sich später an nichts erinnern.

So kann man sich schützen:

Seien Sie bei der Zubereitung von Getränken aufmerksam.

Nehmen Sie keine Getränke von Fremden an.

Lassen Sie Ihre Getränke nicht aus den Augen.

Geben Sie aufeinander Acht.

Wenn Sie Opfer geworden sind:

Suchen Sie sofort einen Arzt oder die Notaufnahme auf. K.O.-Tropfen können nur wenige Stunden im Blut und Urin nachgewiesen werden.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Das Verabreichen von K.O.-Tropfen stellt eine gefährliche Körperverletzung dar (§ 224 StGB) und kann mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren bestraft werden. Voraussetzung ist eine Strafanzeige bei der Polizei und eine entsprechende Beweissicherung.

Auch beim bloßen Verdacht des Missbrauchs informieren Sie die Polizei!

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell