Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Stein-Neukirch - schwerer Verkehrsunfall mit Pedelec

Stein-Neukirch (ots)

Am Mittwoch, 11.06.2025, gegen 19:15 Uhr ereignete sich auf einem asphaltierten Feldweg in Stein-Neukirch ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pedelecs (E-Bike). Der 55-jährige Fahrer befuhr die sogenannte Platzrandstraße des ehemaligen Lagers Stegskopf. Hier kollidierte er mit einer geschlossenen Schranke und stürzte in der Folge zu Boden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

