Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Altendiez (ots)

Am 11.06.2025 ereignete sich gegen 18:35 Uhr ein Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B417 zwischen den Ortslagen von Hirschberg und Altendiez. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr dort ein 36 jähriger PKW-Fahrer aus Hirschberg kommend, in Fahrtrichtung Altendiez und kam mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich folglich und es kam zum Personen-, sowie Sachschaden. Der Streckenbereich musste während der Verkehrsunfallaufnahme bzw. des notwendigen Rettungshubschraubereinsatzes bis ca. 20 Uhr gesperrt werden. Der verletzte Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung via Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Es bestehe keine Lebensgefahr.

