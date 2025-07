POL-F: 250726 - 0751 Frankfurt - Innenstadt: Queerfeindliche Beleidigung und Körperverletzung - Festnahme

Frankfurt (ots) - (ha) Wo ist Sebib Y.? Das fragt sich die Frankfurter Polizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Die 16-Jährige wurde am Freitag, den 18.07.2025 in der Straße Am Ruhestein in Frankfurt Schwanheim zum letzten Mal gesehen. Nach einem Besuch in einem Schwimmbad kehrte sie nicht nach Hause zurück. Sebib Y. kann wie folgt beschrieben: ca. 165 cm groß, schlanke Statur, schwarze längere ...

