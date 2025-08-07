Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter machten sich am Mittwoch (06.08.2025) gegen 16:50 Uhr an einem geparkten VW in der Maichinger Straße in Sindelfingen zu schaffen. Die Täter schlugen zunächst die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Anschließend griffen sie in die Mittelkonsole des VW und entwendeten einen Geldbeutel samt Inhalt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 350 Euro, das Diebesgut wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

