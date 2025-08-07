PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter machten sich am Mittwoch (06.08.2025) gegen 16:50 Uhr an einem geparkten VW in der Maichinger Straße in Sindelfingen zu schaffen. Die Täter schlugen zunächst die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Anschließend griffen sie in die Mittelkonsole des VW und entwendeten einen Geldbeutel samt Inhalt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 350 Euro, das Diebesgut wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 10:16

    POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht mit 4.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von rund 4.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (06.08.2025) zwischen 06.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Silcherstraße in Kornwestheim ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen die linke vordere Seite eines Mercedes, der in der Silcherstraße Ecke Friedrichstraße abgestellt war. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:07

    POL-LB: Leonberg: Unfallflucht auf Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (06.08.2025) zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr einen auf einem Schotterparkplatz in der Straße "Schweizermühle" in Leonberg-Eltingen geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 16:27

    POL-LB: Sindelfingen: Trickdieb mit Geldwechseltrick erfolgreich

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (05.08.2025) gegen 10:00 Uhr wurde ein 83-jähriger Mann auf dem Parkplatz des Rathauses in der Wolboldstraße in Sindelfingen Opfer eines sogenannten Geldwechseltricks. Ein unbekannter Tatverdächtiger hatte den 83-Jährigen angesprochen und gebeten, ihm ein 2-Euro-Stück zu wechseln. Der Senior kam dieser Bitte nach und bemerkte erst später, dass der Unbekannte derweil unbemerkt einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren