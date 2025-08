Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Unvermittelt angegriffen, Hinweise erbeten

Sinzheim (ots)

Die Umstände und Hintergründe eines nächtlichen Angriffs auf einen 29 Jahre alten Mann in der Dr.-Wolman-Straße sind bisweilen noch unklar und Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Endzwanziger in der Nacht auf Dienstag auf seiner Terrasse verdächtige Geräusche aus Richtung seines geparkten Autos gehört haben. Bei einer Nachschau sei er gegen 3 Uhr unvermittelt von einem Unbekannten überrascht und mit einem Messer angegriffen worden. Hierbei wurde der 29-Jährige verletzt und musste in einem Krankenhaus operiert werden - Lebensgefahr bestand nicht. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bitten zur Aufhellung des Geschehens unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Hinweise aus der Bevölkerung.

/wo

