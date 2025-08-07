Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Automaten in Autowaschboxen aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter hebelten zwischen Dienstag (05.08.2025), 22.00 Uhr und Mittwoch (06.08.2025), 06.00 Uhr die Münzbehälter von mehreren Autowaschboxen auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bruckenbachstraße in Leonberg-Eltingen auf. Etwa 20 Euro Bargeld dürfte die Unbekannten dabei erbeutet haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Leonberg die Tel. 07152 605-0 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

