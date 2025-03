BPOL NRW: Angegriffen und bespuckt - Opfer wehrt sich mit Pfefferspray

Köln (ots) - Am gestrigen Tag (27. März) soll ein 25-jähriger Tunesier einer 60-jährigen Deutschen ihren Koffer im ICE entwendet haben. Dank einer Videoauswertung konnten zivile Beamte der Bundespolizei den Dieb einige Stunden später am Kölner Hauptbahnhof stellen. Am Vormittag wurde eine 60-Jährige bei der Bundespolizei in Kaiserslautern vorstellig und gab an, dass ihr, während sie geschlafen hatte, ihr ...

