Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zeugenaufruf: Mann belästigt Frauen im Zug

Dresden, Bautzen, Görlitz (ots)

27.03.2025 + 22.06.2025 | Dresden, Bautzen, Görlitz

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen sexueller Belästigung von weiblichen Fahrgästen in Zügen auf der Strecke Dresden - Görlitz bittet die Bundespolizei um Ihre Unterstützung.

Am 27. März 2025 zieht ein unbekannter junger Mann eine neben ihm sitzende 20-jährige Frau zu sich, streichelt über den Oberschenkel, küsst ihre Hände und nimmt ihr für eine kurze Zeit das Handy weg. Der Vorfall ereignete sich gegen 23:35 Uhr zwischen Arnsdorf und Bautzen. Die Geschädigte stellte vorbehaltlich Strafanzeige.

Am 22. Juni 2025 ereignete sich zwischen 13:00 Uhr und 14:33 Uhr auf der gleichen Zugstrecke ein ähnlicher Sachverhalt. Ein Unbekannter berührte drei weibliche junge Fahrgäste im Gesicht und an den Armen sowie den Beinen. Außerdem machte er Komplimente zum äußeren Erscheinungsbild. Während die Frauen in Pommritz und Bautzen ausstiegen, fuhr der Mann weiter nach Görlitz.

Der unbekannte Täter wird als südländisch aussehende männliche Person im Alter zwischen 20 und 30 Jahren und mit einer Körpergröße von etwa 1,80 m beschrieben. Er trägt einen Bart, dunkle kurze Haare und spricht gebrochen Deutsch.

In ähnlichen Situationen rät die Bundespolizeiinspektion Ebersbach dazu, unbedingt Kontakt zur Zugbegleiterin oder den Zugbegleiter aufzunehmen. Sie bittet ferner die drei Frauen und etwaige weitere Geschädigte, sich unter 03586 / 76020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell