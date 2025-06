BPOLI EBB: Autofahrer hatte Totschläger dabei

Bautzen (ots) - Einen nicht alltäglichen Diebstahl zeigte eine 70-jährige Deutsche am 17. Juni 2025 bei der Bundespolizei Ebersbach an. Die Frau bestieg um 16:13 Uhr in Görlitz einen Zug in Richtung Dresden. Ihr mitgeführtes Fahrrad der Marke "Merida" mit auffälliger roter Fahrradtasche stellte sie im Fahrradabteil ab. Da im Fahrradabteil keine Sitzplätze mehr ...

mehr