BPOLI EBB: Migranten zurückgewiesen

Zittau , Neugersdorf (ots) - Erneut gingen Bundespolizisten im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen per Haftbefehl gesuchte Personen ins Netz. Am 15. Juni 2025 um 21:45 Uhr wurde auf der Chopinstraße in Zittau ein deutscher PKW kontrolliert. Beifahrerin war eine 23-jährige Polin, welche von der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen Diebstahls gesucht wurde und noch eine Geldstrafe in Höhe von 600,00 Euro begleichen musste. Ersatzweise müsste sie für 60 Tage in eine ...

