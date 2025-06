Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter inhaftiert

Zittau (ots)

20.06.2025 | 19:37 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 20. Juni 2025 im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen an der polnischen Grenze bei Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Mann gestoppt. Der 47-jährige Rumäne war um 19:37 Uhr mit seinem Wagen aus Polen kommend eingereist und bereits 2015 wegen des besonders schweren Diebstahls zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Laut Haftbefehl muss er hiervon noch 269 Tage verbüßen und wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

