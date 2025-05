Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Straßenbahn überrollt Einkaufswagen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagabend, 3. Mai 2025, gegen 23.45 Uhr fuhr die Straßenbahnlinie 302 durch Gelsenkirchen-Schalke. Auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Haltestelle Stadthafen hatte ein unbekannter Tatverdächtiger einen Einkaufswagen in den Bereich der Gleise gestellt. Die Bahn konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Triebwagen der Bahn überrollte den Einkaufwagen in voller Länge und wurde dadurch beschädigt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 6221 im Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 bei der Leitstelle zu melden.

Die Polizei warnt: Gegenstände auf das Gleisbett einer Straßenbahn zu stellen und mutwillig so eine Kollision zu provozieren, ist keine Bagatelle. Es stellt eine Straftat in Form eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr dar. Der Gesetzgeber sieht hierfür ein Strafmaß von bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe vor.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell