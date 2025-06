Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vier Autofahrer ohne Führerschein gestoppt

Zittau (ots)

20.-22.06.2025 | Zittau

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende in Zittau im Rahmen der Grenzkontrollen vier Autofahrer ohne Führerschein erwischt. Hierbei handelt es sich um einen 55-jährigen Tschechen, der kurzerhand während der Kontrolle davonfuhr, aber kurz darauf wieder gestoppt werden konnte, einen 36-jährigen Landsmann sowie zwei Polen im Alter von 37 und 47 Jahren. Die Männer waren in den Kontrollstellen der Grenzübergänge auf der B 178n und in der Friedensstraße aufgefallen. Einer von ihnen hatte laut Drogenschnelltest Amphetamine konsumiert und einer sein Fahrzeug nicht versichert. Es wurden Strafanzeigen geschrieben und die Ermittlungen an die Landespolizei abgegeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell