Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Riet: Unfallflucht in der Furtbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagabend (07.08.2025) gegen 21.15 Uhr in der Furtbergstraße in Riet ereignete, sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz noch Zeugen. Ein bislang noch unbekannter Lenker eines PKW soll beim Ausparken gegen einen BMW gefahren sein, der auf dem Parkplatz eines Lokals stand. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Möglicherweise könnte ein hellbrauner PKW, ähnlich eines VW Tiguan, besetzt mit einem etwa 70 Jahre alten Pärchen in den Unfall verwickelt gewesen sein. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

