Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Joggerin angefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 26-jährige Joggerin, die am Donnerstag (07.08.2025) gegen 10:10 Uhr auf der Dätzinger Straße in Grafenau von einem bislang unbekannten Pkw-Lenker erfasst worden war. Die 26-Jährige war im Bereich des Kappellenberges kurz vor der Einmündung zur Landesstraße 1182 (L 1182) unterwegs und überquerte die Dätzinger Straße in Richtung eines Bushaltestellenhäuschens. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker war vom Kapellenberg kommend auf der Dätzinger Straße unterwegs und soll mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Einmündung zur L 1182 zugefahren sein. Mutmaßlich als er die bereits auf der über die Fahrbahnmitte laufende Joggerin erkannte, führte er eine Vollbremsung durch. Trotzdem touchierte er die Frau, die ihrerseits noch versucht haben soll, in Richtung Fahrbahnmitte zurückzuspringen. Der Unbekannte, der mit einem neueren und hellen Pkw unterwegs war, soll anschließend mit aufheulendem Motor und stark beschleunigend an der Einmündung nach links auf die L 1182 in Richtung Darmsheim weggefahren sein. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

