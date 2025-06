Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Flucht und Nötigung

Düren (ots)

Durch mehrere unabhängige Zeugen wurde der Polizei ein PKW gemeldet, der am Samstag Morgen gegen 01:30 Uhr offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Robert-Koch-Straße in Richtung Merzenicher Straße und anschließend in Richtung Yorckstraße fuhr.

Auf der Yorckstraße kam der PKW dann aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und blieb unfallbedingt stehen.

Bei dem Unfall wurde ein Stromkasten beschädigt.

Im Fahrzeug sollen sich drei Personen befunden haben, die sich jedoch vor Eintreffen der Polizei bereits entfernt hätten.

Noch in der gleichen Nacht betrat ein 19 jähriger Mann aus Düren in Begleitung von Zeugen die Polizeiwache Düren und gab an, am Unfallgeschehen als Fahrer des verunfallten PKW beteiligt gewesen zu sein. Zudem sei er zu der Fahrt genötigt worden.

Strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell