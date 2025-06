POL-DN: Mit 119 km/h bei Tempo 50 - Die Polizei zieht Bilanz nach Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in der Eifel

Kreuzau (ots) - Auf der Maubacher Straße wurde am Mittwochnachmittag (18.06.2025) ein 37-jähriger Radfahrer aus Kreuzau leicht verletzt. Er hatte einem überholenden Lkw ausweichen müssen und war dabei gestürzt. Der Mann aus Kreuzau befuhr gegen 15:40 Uhr die Maubacher Straße in Richtung Rurbrücke. Zur selben Zeit war ein 60 Jahre alter Mann aus Estland mit einem Lkw auf der Maubacher Straße in die gleiche Fahrtrichtung unterwegs. Der Lkw-Fahrer setzte an, um den ...

