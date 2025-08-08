Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Oberjesingen: Traktor-Anhänger-Gespann macht sich selbständig

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von mindestens 25.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend (07.08.2025) gegen 23:20 Uhr in der Rheinstraße in Oberjesingen ereignete. Ein 19-jähriger Traktor-Lenker hatte einige Zeit zuvor sein aus einem Traktor und zwei Anhängern bestehendes Gespann am Fahrbahnrand abgestellt. Das Gespann, welches mutmaßlich nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, machte sich schließlich selbständig und kam ins Rollen. Hierbei touchierte es einen geparkten BMW, einen Lichtmast und eine Mülltonne, bevor es zum Stillstand kam. Lose Kabel des Lichtmasten mussten von der Feuerwehr gesichert werden. Der Traktor war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell