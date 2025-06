POL-NE: Zusammenstoß auf Parkplatz: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer Meerbusch

Dormagen (ots) - Am Mittwoch (25.06.) kam es in der Zeit von 18:30 bis 20:50 Uhr zu einem Wohnungseinbruch an der Kölner Straße in Dormagen-Mitte. Die Täter hatten eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt und das Schlafzimmer nach Wertsachen durchsucht. Mit Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Einem Nachbarn war in den Tagen zuvor mehrfach ein Fremder im ...

