Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Wohnungstür auf

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (25.06.) kam es in der Zeit von 18:30 bis 20:50 Uhr zu einem Wohnungseinbruch an der Kölner Straße in Dormagen-Mitte. Die Täter hatten eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt und das Schlafzimmer nach Wertsachen durchsucht. Mit Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Einem Nachbarn war in den Tagen zuvor mehrfach ein Fremder im Treppenhaus aufgefallen. Ob die Beobachtungen mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen, prüfen nun die Ermittler der Kriminalpolizei.

Personenbeschreibung:

männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, hagere Statur, graue Haare, grauer Dreitagebart, südländisches Erscheinungsbild, arabische Sprache, mutmaßlich dem Obdachlosenmilieu zugehörig

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

