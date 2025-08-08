PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Marbach am Neckar-Siegelhausen: 20-Jähriger kippt mit Traktor um

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 20 Jahre alter Traktor-Fahrer, der am Freitagvormittag (08.08.2025) bei Siegelhausen auf einem Acker in einen Unfall verwickelt war. Vermutlich wollte der junge Mann gegen 11.00 Uhr auf dem Feld ein Wendemanöver durchführen, worauf der Traktor, an dem ein Anhänger angebracht war, zur Seite kippte. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt. Unter Zuhilfenahme eines zweiten Traktors gelang es, das verunfallte Fahrzeug anzuheben und den 20-Jährigen zu befreien. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr kümmerte sich im weiteren Verlauf um die Beseitigung von Betriebsstoffen, die der Traktor nach dem Unfall verloren hatte. Die genaue Sachschadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Es dürfte sich aber um einen vierstelligen Betrag handeln.

