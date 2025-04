Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Rückgang der Verkehrsunfälle im Landkreis Celle - Deutlicher Anstieg bei Verletzten und E-Scooter-Unfälle

Celle (ots)

Im Jahr 2024 wurden der Polizeiinspektion Celle insgesamt 4.174 Verkehrsunfälle gemeldet. Damit ist die Gesamtzahl der Unfälle im Vergleich zum Vorjahr um 151 Fälle bzw. 3 % (3,49%) gesunken. Die häufigsten Unfallursachen blieben unverändert: Unzureichender Abstand, überhöhte Geschwindigkeit sowie Missachtung der Vorfahrt. Zudem spielten Ablenkung und Alkoholeinfluss erneut eine bedeutende Rolle bei der Entstehung von Verkehrsunfällen.

Mit sechs getöteten Personen im Straßenverkehr im Jahr 2024 wurde der niedrigste Stand seit Beginn der statistischen Erfassung erreicht. Leider ereigneten sich im vergangenen Jahr mehr Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden. Nach 625 Unfällen mit Verletzten im Jahr 2023 ist die Zahl 2024 auf 709 Unfälle (+13,5 %) gestiegen. Davon 103 Unfälle mit Schwerverletzten oder Getöteten. Ein wesentlicher Grund für diesen Anstieg ist der zunehmende Anteil sogenannter vulnerabler Verkehrsteilnehmender - also Personen, die zu Fuß, mit dem Fahrrad, E-Scooter oder Motorrad unterwegs sind. In diesem Bereich wurden 490 Unfälle registriert - ein Plus von rund 10 % gegenüber dem Vorjahr (444). Zwar machen diese Unfälle nur etwa 12 % des Gesamtaufkommens aus, jedoch entfallen 55 % aller Verletzten und Getöteten auf diese Gruppe. Dazu appelliert der Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg, Thomas Ring an die Zweiradfahrenden: "Insbesondere Fahrradfahrende sind gegenüber Autofahrenden im Falle eines Unfalls schlechter geschützt. Daher meine eindringliche Bitte: Tragen Sie einen Helm! Denn er kann die bei einem großen Teil der Verkehrsunfälle todesursächlichen Schädel-Hirn-Traumata möglicher-weise verhindern. Auch die bestehenden Präventionskampagnen der Polizeidirektion Lüneburg greifen diese Thematik auf, werden zukünftig fortentwickelt und verstärkt." Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den E-Scootern: Nach 19 registrierten Unfällen im Jahr 2023 stieg die Zahl 2024 auf 54 Fälle - ein Zuwachs von 184 %. In 44 dieser Fälle kam es zu teils schweren Verletzungen, was einer Steigerung von 266 % entspricht. Auch Baumunfälle haben zur Zunahme der Verletzten beigetragen. Diese Art von Unfällen ist häufig mit schwerwiegenden Verletzungen verbunden. Nach 84 Unfällen im Jahr 2023 - davon 50 mit Verletzungsfolgen - wurden 2024 insgesamt 119 Baumunfälle (+42 %) gezählt. In 61 Fällen wurden dabei Personen verletzt. Positiv hervorzuheben ist die rückläufige Zahl der Wildunfälle. Diese sank von 987 im Jahr 2023 auf 884 Fälle im Jahr 2024. Dennoch machen Unfälle mit Wild- oder anderen Tieren weiterhin rund 21 % des gesamten Unfallgeschehens aus. Die Polizei Celle wird auch im Jahr 2025 gezielte Maßnahmen zur Verkehrssicherheitsarbeit fortsetzen, um die Zahl der Unfälle sowie insbesondere der verletzten und getöteten Personen weiter zu reduzieren. Zu den aktuellen Verkehrsunfallzahlen sagt der Leiter der Polizeiinspektion Celle, Frank Freienberg: "Hinter jeder Zahl steht ein Mensch und jeder Unfall ist einer zu viel - vor allem, wenn Menschen verletzt oder gar getötet werden. Wir setzen mit unseren Maßnahmen alles daran, die Straßen in Stadt und Landkreis Celle noch sicherer zu machen. Dabei zählen wir auch auf die Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmenden. Verkehrssicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung - von Polizei, Politik und jeder einzelnen Person im Straßenverkehr."

