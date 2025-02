Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/Giengen - Einbrecher unterwegs

In den vergangenen Tagen machten sich Unbekannte an Wohnhäusern zu schaffen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag waren Einbrecher in der Heidenheimer Innenstadt unterwegs. In der Pfitznerstraße versuchten sie über eine Garagentür in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Den Spuren zufolge scheiterten sie mit ihrem Werkzeug an der Tür. Laut Angaben des Geschädigten soll wohl einige Tage vor dem versuchten Einbruch eine verdächtige Person im Wohngebiet unterwegs gewesen sein. Der etwa 25 bis 30-jährige Unbekannte mit Vollbart und kurzen dunklen Haare fiel dem Zeugen dadurch auf, dass er augenscheinlich mehrere Häuser begutachtete.

Am Sonntag, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, hatten es Unbekannte auf ein Wohnhaus in Giengen abgesehen. An dem Gebäude in der Straße "Bleiche" stiegen die Einbrecher durch ein geöffnetes Fenster in das Schlafzimmer ein. Die Unbekannten durchwühlten die Schränke und fanden Schmuck. Den machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich wohl um zwei Täter gehandelt haben. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Jacken der Marke "The North Face".

Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07322/9653-0 oder 07321/322-432 entgegen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

