Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/Bolheim - Mann spricht Kinder in unzüchtiger Weise an.

Am Freitagnachmittag forderte ein Mann drei Mädchen zu sexuellen Handlungen an ihm auf.

Ulm (ots)

Am Freitagnachmittag waren gegen 15.00 Uhr drei Mädchen in der Bolheimer Steigstraße unterwegs. Den Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein Pkw. Der Fahrer des Pkw hielt auf Höhe der Kinder an und fragte diese, ob sie an ihm sexuelle Handlungen vornehmen wollen. Als Gegenleistung bot er ihnen einen Geldbetrag an.

Die Kinder rannten daraufhin von dem Pkw weg, der Mann fuhr in unbekannte Richtung weiter.

Der Mann und den Pkw konnten sie wie folgt beschreiben: Der Mann sei ca. 40-45 Jahre alt, habe mitteleuropäisches Aussehen, kurze dunkle Kopfhaare und kurzer dunkler Bart und würde auffallend nuscheln

Beim Pkw soll es sich um einen Fiat oder Kia gehandelt haben, die Farbe wurde von den Kindern in einer Art rot/braun/orange beschrieben, das Kennzeichen soll auf den Zulassungsraum Heidenheim ausgegeben sein.

Das Polizeirevier Giengen (Tel.-Nr. 07322 96530) und die Kriminalpolizei in Heidenheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U.Hä.) - 300950 Email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell