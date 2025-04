POL-CE: Drei tote Heidschnucken auf einer Weide in Nienhagen gefunden

Celle (ots) - Heute Mittag (09.04.2025) gegen 12:10 Uhr ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Celle zu einem Brand gekommen. Der Brand brach im Erdgeschoss in der der dortigen Gaststätte aus. In der zum Brandzeitpunkt geschlossenen Gaststätte kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Bereich der Theke ausgebrochen. Ein Übergreifen der Flammen auf den Rest ...

