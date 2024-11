Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschem Ausweis unterwegs

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am 2. November im Bahnhof Kehl einen togoischen Staatsangehörigen. Dieser war zuvor mit einem Nahverkehrszug aus Straßburg angekommen und konnte sich nicht ausweisen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde in seinem Gepäck ein togoischer Reisepass aufgefunden, bei dem es sich um eine Fälschung handelte. In der Vernehmung sagte er aus, dass er das falsche Dokument in Frankreich gekauft hat. Ihm wurde die Einreise verweigert und der 27-Jährige wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Darüber hinaus erhält er Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise sowie wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

