Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in ein Matratzengeschäft - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - In der Zeit von Samstagnachmittag (12.07., 14:00 Uhr) bis Montagmorgen (14.07., 08:00 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in den Lagerraum eines Matratzengeschäftes in der Lindenstraße einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerschlugen die Einbrecher zunächst auf der Rückseite des Geschäftes einen Bewegungsmelder und hebelten anschließend ein Fenster auf. In den Lagerraum gelangten sie jedoch nicht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruch machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh über die Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell