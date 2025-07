Polizei Gütersloh

POL-GT: Schuhdieb gelingt die Flucht - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Montagabend (14.07., 18:10 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen räuberischen Diebstahl aus einem Schuhgeschäft in der Berliner Straße informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter das Schuhgeschäft. Er trug Schlappen an den Füßen und begab sich direkt in den hinteren Bereich des Verkaufsraumes. Nach einer Zeugenaussage trug der Mann schwarze Sportschuhe als er den Laden wieder verlassen wollte. Ein Mitarbeiter sprach ihn an und versuchte erfolglos den Dieb am Verlassen des Geschäftes zu hindern. Der Unbekannte rannte in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davon.

Nach bisherigen Erkenntnissen stahl der Täter außerdem ein paar weiße Sneaker.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden. Er war zwischen Ende 20 und Anfang 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß und korpulent und hatte dunkle Haare. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit buntem Aufdruck und trug eine Bauchtasche. Er sprach Russisch oder eine andere slawische Sprache.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl oder dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh über die Nummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell