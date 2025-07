Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradunfall in der Schlingbreede

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Montagmorgen (14.07., 07:59 Uhr) kam es in der Grünanlage Schlingbreede zu einem Zusammenstoß zwischen einem 87-jährigen Fahrradfahrer aus Gütersloh und einer 55-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Gütersloh.

Die 55-Jährige fuhr Richtung Stadtring Nordhorn. Als sie noch in der Grünanlage eine Kreuzung überquerte touchierte der 87-Jährige mit seinem Fahrrad das Hinterrad ihres Pedelecs. Der Mann stürzte und verletzte sich am Kopf. Er wurde vor Ort ärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Die 55-Jährige kam mit ihrem Pedelec zum Stehen und blieb unverletzt. Beide Unfallbeteiligte trugen einen Fahrradhelm.

