Feuerwehr München

FW-M: Peugeot in Flammen (Am Hart)

München (ots)

Mittwoch, 18. Dezember 2024, 13.17 Uhr

Knorrstraße

Am Mittwochnachmittag geriet ein Peugeot plötzlich in Flammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und die Feuerwehr München war schnell vor Ort.

Drei junge Frauen stiegen in das Auto, starteten den Motor und fuhren los. Doch schon nach wenigen Minuten drang Rauch aus dem Motorraum und der Innenraum des Wagens begann stark nach verbranntem Material zu riechen. Geistesgegenwärtig hielten sie sofort an, verließen das Fahrzeug und setzten einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab.

Kurz darauf traf ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr ein. Ein Trupp nahm mit einem C-Strahlrohr die Brandbekämpfung auf und löschte den bereits vollständig brennenden Pkw. Nach kurzer Zeit konnte "Feuer aus" gemeldet werden.

Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen, jedoch ist klar: Der Peugeot erlitt einen Totalschaden.

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell