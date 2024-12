Feuerwehr München

FW-M: Feuer in der Tiefgarage (Freimanner Haide)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Mittwoch, 18. Dezember 2024, 12.16 Uhr

Carl-Orff-Bogen

Am Mittwochmittag hat sich im Carl-Orff-Bogen ein Brand in einer Tiefgarage ereignet. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, allerdings standen mehrere Fahrzeuge in Flammen.

Zahlreiche Anruferinnen und Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle dichte, schwarze Rauchwolken, die aus einer Tiefgarage aufstiegen. Aufgrund der engen Bebauung und der potenziellen Gefährdung vieler Menschen wurde ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen alarmiert.

Zwei Trupps, ausgestattet mit Pressluftatmern und C-Strahlrohren, drangen über verschiedene Zugänge zum Brandort vor. Dort angekommen, begannen sie umgehend mit der Brandbekämpfung. Mehrere Fahrzeuge befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Vollbrand.

Parallel dazu wurden die angrenzenden Treppenräume maschinell belüftet, wodurch die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes in ihren Wohnungen bleiben konnten und eine aufwendige Evakuierung vermieden wurde. Nach einiger Zeit konnte die Feuerwehr "Feuer aus" melden. Die vollständige Entrauchung der Tiefgarage zog sich jedoch noch über einen längeren Zeitraum hin.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, während ein Statiker die Einsatzstelle auf mögliche Schäden überprüft.

Im Bereich der Freimanner Haide kam es infolge des Einsatzes zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

(sei2)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell