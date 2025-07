Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW kippt auf die Seite - Kinder leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MS) - Montagmorgen (14.07., 08:18 Uhr) wurden zwei neunjährige Kinder bei einem Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße leicht verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte ein 38-jähriger Bielefelder mit seinem Audi vom Gelände einer Tankstelle nach links auf die Bielefelder Straße zu fahren. Dabei kollidierte er seitlich mit dem Citroen eines 65-jährigen Mannes aus Spenge, der die Bielefelder Straße in Richtung Berliner Straße befuhr. Der Citroen kippte in Folge des Zusammenstoßes auf die Seite. Der 65-Jährige konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Auf dem Rücksitz saßen ein neunjähriges Mädchen und ein neunjähriger Junge. Mit Hilfe des 65-Jährigen konnten die Kinder den PKW ebenfalls selbstständig verlassen. Sie wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden per Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht.

Der 38-jährige Bielefelder und der 65-Jährige aus Spenge blieben unverletzt. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Der Gesamtschaden wird auf 19.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell