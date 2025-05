Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrt endet auf dem Fahrzeugdach - Fahrer schwerverletzt

Breitenbach (ots)

Mit seinem Pkw Golf befuhr ein 23-Jähriger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Worbiser Straße in Breitenbach. Ein paar hundert Meter vor dem Ortsausgang in Richtung Worbis kam das Fahrzeug aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab. Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Auf dem Fahrzeugdach liegend kam der VW in die Endlage. Der Fahrer konnte sich aus seinem Auto befreien und wurde durch den Unfall schwer verletzt. Der Mann wurde in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Am Golf entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

