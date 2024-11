Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Dresdner Zoll stellt 16.800 Zigaretten sicher Zigaretten hinter Seitenverkleidungen des Fahrzeugs versteckt

Dresden (ots)

Am 11. November 2024 führte eine mobile Kontrolleinheit des Zolls auf der Autobahn 17, Rastplatz am Heidenholz, verdachtsunabhängige Kontrollen durch. Dabei überprüften die Zöllnerinnen und Zöllner auch einen bulgarischen Kleintransporter. Der Fahrer gab auf Befragung an, insgesamt vier Stangen Zigaretten für den eigenen Bedarf mitzuführen. Im Anschluss erfolgte eine tiefgründige Kontrolle des Fahrzeugs.

"Im Laderaum des Kleintransporters fielen den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen Unregelmäßigkeiten an den Seitenverkleidungen auf", erläutert Pressesprecherin Heike Wilsdorf. Diese wurden daher entfernt, um einen Blick in die dahinterliegenden Hohlräume werfen zu können. Auf beiden Seiten waren die bauartbedingten Hohlräume mit Zigarettenstangen gefüllt. Nach dem Entladen und Zählen stellte der Zoll am Ende 16.800 Zigaretten sicher, leitete gegen den 32-jährigen Bulgaren ein Steuerstrafverfahren ein und erstellte einen Steuerbescheid in Höhe von über 3.300 Euro.

