Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Das Hauptzollamt Dresden informiert: Änderungen bei der Zollabfertigung durch die Baumaßnahme Stauffenbergallee in Dresden

Dresden (ots)

Aufgrund der Baumaßnahmen auf der Stauffenbergallee als Zufahrtsstraße zum Zollamt Dresden, Hartmut-Dost-Straße 5, kommt es in den nächsten Monaten zu Verkehrseinschränkungen. In dieser Zeit werden keine Parkmöglichkeiten für LKWs auf der Stauffenbergallee zur Verfügung stehen. Daraus ergeben sich organisatorische Änderungen bei der Zollabfertigung.

Ab dem 06. November 2024 wird eine zentrale Anmeldestelle für die Abfertigung beim Zollamt Dresden in Betrieb genommen. Diese befindet sich auf einem Interimsparkplatz am Hammerweg 25 in 01127 Dresden. Eine wegweisende Verkehrsbeschilderung wird als Leitsystem dienen.

Die Öffnungszeiten der Außenstelle des Zollamtes/zentrale Anmeldung sind: Montag: 07:00 Uhr - 15:00 Uhr Dienstag: 07:00 Uhr - 17:00 Uhr Mittwoch: 07:00 Uhr - 15:00 Uhr Donnerstag: 07:00 Uhr - 15:00 Uhr Freitag: 07:00 Uhr - 14:00 Uhr

Zeitgleich ist die vor Ort ansässige Zollagentur geöffnet. Der Parkplatz selbst kann durchgehend befahren werden.

Zentrale Anmeldung:

LKWs und Kleintransporter müssen sich zunächst bei dieser Anmeldestelle registrieren lassen und die erforderlichen Warenbegleitdokumente vorlegen. Nach erfolgreicher Vorprüfung werden die Fahrzeuge mittels Laufzettel (Zufahrtsberechtigung) zur Abfertigung an das Zollamt Dresden geleitet. PKW und Empfänger von Postsendungen können das Zollamt wie gewohnt direkt anfahren.

Ausführliche Informationen zur Beschleunigung der Zollabfertigung durch die Inanspruchnahme bestimmter Zollverfahren sind unter www.zoll.de zu finden.

