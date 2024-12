Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Verkehrsunfälle in der Demminer Straße

Neubrandenburg (ots)

Am 18.12.2024 kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Demminer Straße Kreuzung Kranichstraße, bei dem es nach anfänglicher Meldung beim Notruf verletzte Personen geben soll. Demnach kam es zu einem Auffahrunfall an einer dortigen Ampel. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Entgegen der Erstmeldung wurde durch den Unfall weder der 61-jährige Fahrzeugführer des vorausfahrendes Fahrzeugs noch der 76-jährige Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs verletzt. Beide Beteiligte sind Deutsche.

Die Kollegen des Autobahnpolizeireviers aus Altentreptow fuhren unter der Verwendung von Blaulicht und Martinshorn als Unterstützung zu diesem Unfallort in die Demminer Straße nach Neubrandenburg. Auf dem Weg dorthin ereignete sich ein weiterer Unfall unter Beteiligung eines Streifenwagens. Auf Höhe zur Einfahrt des Baumwallsweg bog ein Fahrzeug in die Demminer Straße ab und übersah hierbei den vorbeifahrenden Streifenwagen. Zur Verhinderung einer Kollision mit dem Transporter wich der Streifenwagen nach rechts aus, kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und kam durch den Aufprall in der Mitte der Straße zum Stehen. Die beiden Kollegen des Autobahnpolizeireviers Altentreptow stiegen aus dem Fahrzeug aus, um den anhaltenden Transporter zu kontrollieren. Kurze Zeit später ging ein Kollege aufgrund akuter gesundheitlicher Probleme zu Boden. Es wurde ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber angefordert. Zur Landung des Hubschraubers war die Demminer Straße für kurze Zeit vollgesperrt. Während der gesamten Unfallaufnahme kam es stadtein- und auswärts zu Verkehrseinschränkungen. Der Kollege wurde ansprechbar mit dem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell