Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fahrgast landet im Gewahrsam

Waren (ots)

Am 17.12.2024 wurde gegen 14:00 Uhr ein Fahrgast in einem Bus auf der Strecke von Waren nach Stavenhagen gemeldet, der weder eine gültige Fahrkarte besaß noch auf Aufforderung den Bus verlassen wollte. Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren konnten den 33-jährigen türkischen Fahrgast an der Bushaltestelle in Groß Plasten feststellen und die Situation vor Ort klären. Ungefähr eine Stunde später teilte eine LKW-Fahrer über den Notruf der Polizei mit, dass soeben eine Person auf der B194 in Groß Plasten vor sein Fahrzeug gesprungen sei und es fast zu einem Zusammenstoß gekommen wäre. Die Kollegen aus Waren konnten vor Ort den 33-Jährigen Mann aus dem vorherigen Sachverhalt feststellen. Währenddessen bemerkten sie erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3 Promille. Aufgrund der Gesamtsituation wurde der einschlägig polizeibekannte 33-Jährige bis zum späten Abend des 17.12. in Gewahrsam genommen.

