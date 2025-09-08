Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Lage - MK "Gericht"

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Lippe / Lage - Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Gerichtsstraße in Lage aufgenommen. Da sich zum Zeitpunkt eines Wohnungsbrandes am Sonntag, 07.09.2025, gegen 02:50 Uhr, Personen in dem Gebäude befanden, ermitteln die Beamten wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Tateinheit mit vorsätzlicher Brandstiftung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die im Erdgeschoss wohnende Familie in der Nacht durch einen lauten Knall geweckt. Daraufhin stellten sie fest, dass im Obergeschoss des Haues ein Brand ausgebrochen war. Sie konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Sowohl das Obergeschoss als auch das Dachgeschoss brannten vollständig aus. Die Bewohner der oberen Etagen waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Eine Begehung des Brandortes war zunächst nicht möglich.

Erste Ermittlungen im Umfeld der Bewohner des Mehrfamilienhauses gaben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Daraufhin nahm die Mordkommission "Gericht" unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Moritz Rawe ihre Arbeit auf. Das Team aus Lipper und Bielefelder Kriminalbeamten ermittelten einen 20-jährigen tatverdächtigen Lagenser und nahmen ihn noch am Abend vorläufig fest.

Am Montag, 08.09.2025, gaben Statiker das Gebäude frei, sodass die Kriminalbeamten den Tatort begehen konnten. Die weiteren Ermittlungen konnten den Tatverdacht gegen den 20-Jährigen nicht erhärten. Er wurde am Montagnachmittag entlassen.

Die Mordkommission "Gericht" bittet mögliche Zeugen des Brandes sich unter der 0521/545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell